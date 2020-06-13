بعد الإساءة لتركيا..الخارجية اللبنانية تتحرك ضد إعلامي لبناني

أعلنت الخارجية اللبنانية، يوم أمس الجمعة، أنها وجهت كتابا إلى وزارة الإعلام اللبنانية لاتخاذ قرارا مناسبا بشأن إساءة لتركيا ورئيسها خلال برنامج تلفزيوني.

وأصدرت الخارجية اللبنانية بيانا بشأن القضية جاء فيه: "الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وجه إلى وزارة الإعلام مذكرة احتجاج من السفارة التركية في بيروت على ما تضمنه البرنامج من "إساءة" ضد تركيا".

وقال بيان الخارجية اللبنانية، إن السلطات التركية أدانت ما جاء في الحلقة، وطالبت بـ"تدخل السلطات المختصة لضمان احترام الأصول على منصات وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما كرامة الدولة التركية ممثلة برئيسها".

وحدثت "الإساءة" أثناء مقابلة أجراها الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، مساء الأربعاء، على قناة "الجديد" اللبنانية مع الوزير السابق ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب.