الحريري يجول في وسط بيروت لتفقد الأضرار بعد ليلة من الاضطرابات (فيديو +صور)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي،اليوم السبت، صورا ومقاطع فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري خلال زيارة تفقدية إلى وسط بيروت بعد ليلة من الاحتجاجات والتظاهرات.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو قيام الحريري بتفقد الأضرار التي لحقت بالوسط التجاري في وسط العاصمة بيروت وهو محاط بحراسة أمنية مشددة.

الرئيس سعد #الحريري يتفقد وسط بيروت ...!

بعد الخراب الذي احدثه رعاة الدرجات النارية المعروفة الاتجاه واللون المتقلب واستعمال التقية حسب اجندتهم الخاصة بتدمير لبنان عامتاً وبيروت خاصتاً pic.twitter.com/aesCRfhwWX — Amer Ghandour (@GhandourAmer) June 13, 2020

وقد ظهرت ملامح الحزن على الحريري وتأثره من مخلفات الاحتجاجات التي جرت في وسط العاصمة بيروت.

دولة الرئيس سعد #الحريري يتفقد وسط بيروت ! pic.twitter.com/aO61Q93E0A — The Truth (@TheTrut18731979) June 13, 2020

وتتواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية سيئة.

وعمد عشرات المحتجين على تكسير واجهات المحال التجارية في وسط بيروت وإضرام النيران في الممتلكات الخاصة والعامة، ما دفع عناصر مكافحة الشغب الى ملاحقتهم مطلقة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما شهدت ساحة عبد الحميد كرامي بمدينة طرابلس شمالي لبنان مواجهات ما بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، بعد أن حاول متظاهرون تحطيم بعض المحال التجارية.