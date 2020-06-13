تدهور الحالة الصحية لنجم كروي عراقي بارز ونقله إلى المستشفى

تدهورت الحالة الصحية لنجم الكرة العراقية والنائب السابق في البرلمان العراقي، أحمد راضي، ونقله إلى مستشفى ابن النفيس لإجراء الفحوصات الطبية.

وأعلن في بغداد، أمس الجمعة، وفاة مدرب كرة قدم عراقي بارز بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق.

نقل الكابتن احمد راضي الى المستشفى و شكوك حول اصابته بفايروس كورونا بانتظار ظهور نتائج الفحوصات ! pic.twitter.com/eg2Y0tNKTI — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 13, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب علي هادي توفي في أحد مستشفيات بغداد، بعد أن دخلها يوم السبت الماضي، لكن حالته الصحية ساءت جدا قبل عدة أيام مما استوجب وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، من دون أن يفلح ذلك في نجاته.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 39 وفاة بوباء "كوفيد-19" ليصل الإجمالي إلى 496، في وقت بلغت فيه الإصابات 17770 حالة بزيادة 1095 خلال 24 ساعة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .