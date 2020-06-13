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    وزير الري المصري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

    © REUTERS / Tiksa Negeri
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    قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، مساء اليوم السبت، إنه ليس متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

    ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصري خلال تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة، بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.

    الجيش الإثيوبي
    © AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
    أزمة "سد النهضة".. نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل "حادة" إلى مصر

    مرونة مصرية

    وأوضح المسؤول المصري أنه في الوقت الذي أبدت فيه بلاده المزيد من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي،، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لكونه اقتراح مخل من الناحيتين، الفنية والقانونية.

    وأضاف أن المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود، دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب، التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

    طرح إثيوبي

    وذكر المتحدث باسم وزارة الري المصرية عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية، والاعتراف لها بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

    وأكد المسؤول المصري أن المقترح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث، خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

    فترات الجفاف

    وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي
    © AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
    إثيوبيا تعلن شروطها خلال المفاوضات بشأن "سد النهضة"

    ولفت المسؤول المصري إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

    وأشار إلى أن الورقة الإثيوبية تنص على حقها المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

    فرض الأمر الواقع

    وأنهى المسؤول المصري حديثه الصحفي بأن الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وبأن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

    ووصف المتحدث باسم وزارة الري المصري الموقف الأثيوبي بـ"المؤسف" وغير المقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

    وبدأت إثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik /
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

    انظر أيضا:

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    مصر والسودان تتحفظان على مقترح إثيوبي لملء سد النهضة
    انتهاء الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة... ومصر والسودان تتحفظان على الورقة الإثيوبية
    أزمة "سد النهضة".. نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل "حادة" إلى مصر
    الكلمات الدلالية:
    السودان, مصر, سد النهضة
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