نجم كرة القدم العراقية ينشر فيديو من داخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

نشر اللاعب الدولي والعضو السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد راضي مقطعا مصورا من داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية لنجم الكرة العراقية، أحمد راضي، صباح اليوم السبت، ما استدعى نقله إلى مستشفى ابن النفيس لإجراء الفحوصات الطبية، حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

بعد تأكيد اصابته بڤايروس كورونا

اول تصريح للكابتن #احمد_راضي . pic.twitter.com/CfHTP0wi5t — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 13, 2020

وأحمد راضي، من نجوم كرة القدم العراقية في فترتها الذهبية، وكان نجم المنتخب العراقي في ثمانينات القرن الماضي

ومن جانبها قالت وزارة الشباب والرياضة العراقية، إن "إصابة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بفيروس كورونا لم تؤكد حتى الآن".

وأضافت في بيان لها، اليوم السبت، "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتابع الحالة الصحية للكابتن أحمد راضي، وما زال متواصلا معه ومع الملاك الطبي المشرف على حالته في مستشفى ابن سينا"، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وقدم راضي شكره إلى جميع من سأل عنه، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة حاليا، بعد وضعه على جهاز التنفس.

نقل الكابتن احمد راضي الى المستشفى و شكوك حول اصابته بفايروس كورونا بانتظار ظهور نتائج الفحوصات ! pic.twitter.com/eg2Y0tNKTI — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 13, 2020

وأعلن في بغداد، أمس الجمعة، وفاة مدرب كرة قدم عراقي بارز بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب علي هادي توفي في أحد مستشفيات بغداد، بعد أن دخلها يوم السبت الماضي، لكن حالته الصحية ساءت جدا قبل عدة أيام مما استوجب وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، من دون أن يفلح ذلك في انقاذه.

المدرب #علي_هادي في ذمة الله إثر اصابته #بفايروس_كورونا .



انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/HSaFtvtwpj — الكرة العراقية 🇮🇶 (@Irqifootball) June 12, 2020

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.