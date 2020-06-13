حماس تبعث رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل

بعثت حركة حماس برسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية تنصل الأخيرة من التفاهمات، وخاصة تأخر إدخالها المنحة القطرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم السبت، عن مصدر فلسطيني قوله إن حركة حماس هددت إسرائيل بعودة التصعيد على السياج الحدودي المشترك، إذا لم تسمح إسرائيل بدخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع.

وأفاد المصدر الفلسطيني بأن حماس قررت استئناف حالة الإرباك الليلي إضافة إلى اختراق الحدود والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية أن بعض المنظمات الفلسطينية تخطط لتجديد مسيرات العودة حول الجدار الحدودي، والتي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن بين ما تخطط الحركات والفصائل الفلسطينية القيام به خلال الأيام المقبلة إطلاق البالونات الحارقة، وبأن الجيش الإسرائيلي يتخوف من أنه في حال عدم ووصل المنحة القطرية، ستتجدد فعليا مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة وحالة الإرباك الليلي على الحدود مع قطاع غزة.