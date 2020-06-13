بماذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق محمد بن سلمان؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقيادة السعودية بـ"الشركاء في المنطقة".

وقال أولمرت في حوار مطول للموقع الإلكتروني السعودي "إيلاف"، مساء أول أمس الخميس، إنه يجب أن تكون العلاقة مع ولي العهد السعودي والقيادة السعودية سرية وصامتة.

وأضاف أولمرت أنه "علينا أن نصغي جيدا لما يقوله السعوديون والخليجيون والدول العربية الأخرى المعتدلة من دون أن نعلن ذلك". أريد أن يعلم السعوديون أمرا مهما، وأقول ذلك كمن أؤمن من كل قلبي إنه سيأتي يوم يزور فيه ملك السعودية إسرائيل، ويزور رئيس الدولة ورئيس الحكومة الإسرائيلي السعودية".

وحول علاقته بدول الخليج خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية (2006 -2009)، أوضح أولمرت أنها "كانت جيدة، وما كان جيدا أكثر أن شيئا لم يعلن عن ذلك، وعلينا الحفاظ على ذلك وعدم التباهي بها، وأنا أحافظ على بعض هذه العلاقات حتى اليوم".

ولفت إيهود أولمرت إلى أنه "اجتمعت بشخصيات خليجية رفيعة المستوى، ومع قادة خليجيين ومع قادة من دول لا علاقة دبلوماسية لنا بها"، دون ذكر أسماء.