شحنة مساعدات طبية تزن 19 طنا من الأمم المتحدة تصل مطار صنعاء

وصلت شحنة جديدة من المستلزمات الطبية مقدمة من الأمم المتحدة لليمن، اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء.

القاهرة- سبوتنيك وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة شحن أفرغت أكثر من 19 طنًا من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".

وتعد المساعدات الطبية هي الثالثة من نوعها خلال أيام، حيث وصلت، أمس الجمعة، 17 طنًا من مستلزمات مواجهة "كورونا" ، مقدمة من "اليونيسف"، سبقتها، الثلاثاء الماضي، شحنة مماثلة تزن 16 طنًا مستلزمات طبية من اليونيسف".

ويبلغ عدد الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 636 توفى من بينها 140 وفاة و30 حالة شفاء.