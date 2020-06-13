المالية السودانية: لم ننفق أى منح بعيدا عن مواجهة فيروس كورونا

نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، الإشاعة التي تم تداولها عن أن وزارة المالية قد تصرفت في أي من الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قدمت للسودان لمحاربة فيروس كورونا لأغراض أخرى غير ذلك.

وأكدت الوزارة في بيانها أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت للسودان كلها تم توظيفها بالكامل لمجابهة هذا الوباء، وقد سُلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى،

وتابع البيان "ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من قبل وزارة المالية أو من أي جهة أخرى".

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية قدمت دعماً مقدرا مباشرة لوزارة الصحة الاتحادية قيمته ستة مليار جنيه سوداني لمجابهة الجائحة كدعم استثنائي إضافي إلى الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى حوالي 3 مليار جنيه سوداني لتمويل مشروع وزارة العمال والرعاية الاجتماعية لدعم الأسر المتعففة المتضررة من الإغلاق".

وأكد البيان على أن موقف وزارة المالية من موضوع الدواء هو دعم الصناعة المحلية للأدوية بتمكينها من استيراد كافة احتياجاتنا من جميع مدخلات الإنتاج المستوردة، وفي نفس الوقت توفير التمويل الكافي لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها، وبهذا يتحقق هدفين إستراتيجيين هما توطين صناعة الدواء وايضاً توفير الدواء للمواطن بأسعار معقولة.

وختم البيان أن وزارة المالية تقوم بتوظيف ما تيسر من موارد النقد الأجنبي المتاحة للإمدادات الطبية واستيراد القطاع الخاص للدواء.