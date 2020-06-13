تسجيل
17:50 GMT13 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تسويق القمح شمالي شرق سوريا

    خبز السوريين في خطر... مسلحون موالون للجيش الأمريكي ينفذون حصتهم من "قيصر"

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 13
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104570/12/1045701278_0:158:3072:1886_1200x675_80_0_0_77f94c48ade28cfa85d0b570cab2705d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006131045701555-%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-/

    تستمر قوات تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي لليوم العاشر على التوالي في منع الفلاحين من محافظة الحسكة، عاصمة القمح السوري، من تسويق وإيصال إنتاجهم إلى المراكز الحكومية بمدينتي الحسكة والقامشلي، وتجبرهم على إرسال محاصيلهم إلى مراكزها بأسعار أقل من سعر الشراء الحكومي.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة أن "المئات من الفلاحين توقفوا حالياً عن بيع محصولهم بسبب منع حواجز "قسد" لهم من الوصول إلى المراكز الحكومية، في حين تم إجبار العشرات منهم على بيع أقماحهم إلى مراكز "قسد" وواجهتها المدنية المسماة (الإدارة الذاتية)، وذلك عبر حجز الأوراق والوثائق الخاصة بالشاحنات وسائقيها أثناء مرورهم بالطريق العام "الحسكة– القامشلي".

    قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد
    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    مظاهرات في مناطق سورية ضد "قسد".. فيديو
    وبعد التفاؤل بالتسعيرة المشجعة التي قدمتها الحكومة السورية لشراء الإنتاج من الأقماح، وفور صدور القرار بتحديد سعر  400 ل.س للكيلو الواحد، سارع مسلحي "قوات الأسايش"، وهي الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الخاضع لجيش الاحتلال الأمريكي إلى نشر حواجزها على الطرق العامة التي تؤدي إلى مراكز الحكومة السورية لشراء الحبوب بهدف منع الفلاحين من الوصول إليها تحت طائلة المصادرة والعقوبة لكل من يفعل ذلك، في محاولة منها لسرقة جهود الفلاحين على مدار عام كامل وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأسعار متدنية".

    وتابع المراسل بأن "هناك حالة من الإحباط والغضب لدى جميع مكونات الجزيرة السورية من تصرف ميليشيات قسد الخاضع للجيش الأمريكي بمنع التسويق بشكل كامل للمراكز الحكومية.

    وتساءل عدد من الفلاحين عن سبب منع "قسد" لهم من تسويق محصولهم لمراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب والتي ستستخدم لاحقا لإنتاج الخبز المخصصة للمواطنين ولا سيما أن الدولة السورية لا تزال تقدم الدعم الكامل للأفران الخاصة والمخابز العامة وإيصال جميع مستلزمات الإنتاج لها لتأمين رغيف الخبز للمواطنين بسعر رمزي.

    تسوريق القمح شمالي شرق سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    تسوريق القمح شمالي شرق سوريا

    منع البيع للدولة

    في المقابل، أعلن تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 1.2 طن من القمح في الحسكة ومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات التنظيم، وبأنه عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 1250 ليرة، تم تحديد سعر شراء الكيلو بـ 225 ليرة ثم تم رفعه إلى 315 ليرة بعد انخفاض سعر صرفها، بعدها قامت الحكومة السورية برفع سعر شراء  كيلو القمح إلى الضعف  بـ400 ليرة سورية.

    وتابع التنظيم الموالي للجيش الأمريكي: ولحسم المضاربة لصالحنا، حددنا سعر الشراء بالدولار الأمريكي وهو 17 سنتا لكل كيلو على أن يتم الدفع بالليرة السورية للفلاح بعد مقارنته مع سعر الصرف.

    وأعلن التنظيم عبر واجهته المسماة "الإدارة الذاتية" المدعومة من الجيش الأمريكي عن تخصيص حوالي مائة مليون دولار لشراء المحصول، وأصدر تعليمات تمنع نقله من مناطقها في شرق الفرات مع منع الفلاحين بيع أي كمية للمراكز الحكومية السورية تحت طائلة العقوبة والمصادرة.

    في موازاة ذلك، أعلنت ما تسمى "الحكومة الموقتة" الخاضعة للجيش التركي والتي تسيطر على محاصل بعض أرياف حلب والحسكة والرقة تحديد سعر شراء للقمح بـ 225 دولارا أمريكيا للطن الواحد، وحصرت التداول بالليرة التركية حصراً في مناطق سيطرتها بما فيها مدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة الواقعتين تحت سيطرة الفصائل "التركمانية " الخاضعة للجيش التركي.

    وأكدت مصادر عشائرية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بدء تسويق المحاصيل الزراعية في رأس العين لمؤسسة الحبوب التركية (TMO) على أن يقوم الفلاح بفتح حساب في فرع بنك (PTT) التركي الكائن في عربة ضمن حرم المشفى الوطني بالمدينة لكي يتم تحويل ثمن محصوله على حسابه البنكي، علماً أن أسعار الشعير كحد أدنى 1000 ليرة تركي للطن الواحد من الشعير، أما القمح فيصل سعر الطن إلى 1300 ليرة كحد أدنى.

    منع رغيف الخبز

    الجيش الأمريكي في العراق
    Talgat Kaliev
    مروحية أمريكية تختطف مواطنا سوريا بالتعاون مع قوات قسد
    بدوره أكد عميد كلية الحقوق في فرع جامعة الفرات الحكومية في الحسكة الدكتور عبدالله السلمو لمراسل "سبوتنيك" أن "استخدام قوات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي القوة لمنع الفلاحين من تسويق إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب يصب في خانة التضييق على الأهالي والانخراط في حصار الشعب السوري الذي يمارسه أعداء سوريا ولا سيما الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية".

    وتابع السلمو بأن "منع وصول الأقماح إلى المراكز الحكومية يعني منع إنتاج رغيف الخبز للمواطن السوري على امتداد الجغرافية السورية، وهذا يعتبر اختراق وانتهاك صريح وواضح لمبادئ القانون الدولي في هذا المجال".

    مضيفاً أن "منع الفلاحين من تسويق الحبوب له أثر سلبي مباشر على الفلاح وظروفهم المعيشية وهدر أتعابهم على مدار عام وعلى الواقع الزراعي بشكل عام كما أثر ذلك على تطبيق الخطة الزراعية للعام القادم نتيجة ضعف السيولة المالية للفلاحين وحاجتهم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي".

    انتهاك للقانون الإنساني

    وأوضح الدكتور عبدالله السلمو، وهو الخبير في القانون الدولي، بأن "هذه الانتهاكات تكون أكثر جسامة بالنظر إلى ظروف الحرب التي تعيشها سوريا منذ سنوات ومساس هذه الانتهاكات بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وبالتالي يمس حقوق المدنيين المقررة ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والتي تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني".

    وأضاف عميد كلية الحقوق في الحسكة: "يتعارض سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المليشيات المسلحة في سوريا لاستنزاف الثروة النفطية والزراعية مع أهم المبادئ في القانون الدولي ضمن هذا الشأن وعلى أساسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 تاريخ 14-2-1962 بعنوان السيادة الدائمة للدول على الموارد الطبيعة".

    في فلك "قيصر"

    وأوضح الدكتور السلمو بأن "كل ما يحدث الآن يدور ضمن إجراءات ما يسمى "قانون قيصر"، وهي إجراءات أحادية الجانب لم تمر ضمن الأقنية القانونية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، وإنما عبارة عن تصرف إحادي من دولة محتلة، وغير مشروع يعتمد على سياسة الهيمنة الأمريكية المعتادة على الخروج عن المبادئ التي قررها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، وعلى أساسها مبدأ (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول)، وهذا المبدأ الذي يفرض التزامات معينة على الجميع أعضاء الأمم المتحدة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تنافي منظومة الأمن الجماعي التي قررها الميثاق في سبيل حفط السلم والأمن الدولي".

    تسويق القمح شمالي شرق سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    تسويق القمح شمالي شرق سوريا شرق الفرات

    وشهدت أرياف دير الزور والحسكة خلال الأيام الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد تنظيم “قسد” المدعوم من قوات الاحتلال الأمريكية احتجاجا على ممارساتها التعسفية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها.

    انظر أيضا:

    الطائي: المقاومة ضد "المحتل الأمريكي" تنطلق من شرق الفرات
    أهالي القاهرة يعترضون رتلا للجيش الأمريكي ويجبرونه على العودة شرق الفرات
    دورية روسية تخترق حاجزا للجيش الأمريكي شرق الفرات شمالي سوريا... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
    نسور "الكتاب المقدس" تحصل على فرصة حياة جديدة في إسرائيل
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك