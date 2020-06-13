 مستشار السيسي: نتواصل مع منتجي لقاحات كورونا ونأمل في إنتاجه

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، عن وجود أكثر من لقاح لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مشيرا إلى أن مصر تأمل في إنتاجه محليا.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc" المصرية، اليوم السبت، مشيرا إلى أن 125 فريقا بحثيا يعملون على إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، وأن الأقرب للظهور هو لقاح جامعة أكسفورد، لافتا إلى أنه أثبت نتائج إيجابية.

ولفتت صحيفة "الوطن" المصرية إلى قول تاج الدين: "بعض الشركات بدأت إنتاجه، ووجود لقاح هو المسألة المهمة نظرا لوجود الفيروس وتوقع حدوث ذروة أخرى للمرض في الخريف القادم".

وأضاف مستشار الرئيس المصري: "المصل سيحمي عددا كبيرا من المواطنين، والأمل كبير في مجموعة لقاحات تغطي العالم، مشيرا إلى أن الصين أيضًا أوشكت على الوصول للقاح جديد".

وقال عوض تاج الدين: "الحكومة تتواصل مع منتجي اللقاح منذ اللحظة الأولى، معربا عن أمله في إنتاج اللقاح في مصر".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.