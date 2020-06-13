سفارة اليمن في السعودية تعلق عملها لهذا السبب

أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، تعليق العمل فيها، إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القاهرة- سبوتنيك. وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على "تويتر"، اليوم السبت إنها:

"ستعلق العمل فيها اعتبارا من غد الأحد 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20% أو أكثر من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.