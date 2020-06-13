عقيلة صالح: الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، أن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار.