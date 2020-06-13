تعثر 8 آلاف مشروع صغير في الكويت بسبب كورونا

أعلن رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ناصر العيدان، عن تعثر ما يقارب من 8 آلاف مشروع والتي قد تكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.

وقال العيدان في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية " إن خلق سوق لأصحاب المشروعات الصغيرة أصبح أمرا مطلوبا، وذلك من خلال ترسية مناقصات الدولة عليهم وتوفير مخازن وقسائم حكومية لهم وتفضيلهم في خدمات الوزارات على الشركات الكبرى".

وحول خطط التصدي، أكد العيدان على وجوب خطوات سريعة وحاسمة ومنها إعفاء المستأجرين عن الإيجارات أثناء فترة إغلاق الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا له فإنه يجب "تقديم القرض الحسن لصاحب المشروع لسد ما يحتاجه للموردين ولجميع الاستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة الأمد"، مضيفا أنه "مع فترة سماح سنتين غير مشمولة بفترة القرض نفسه، إضافة إلى زيادة راتب دعم العمالة للباب الخامس بنسبة 100% من الراتب يعد وسيلة سريعة للإنقاذ".

بالإضافة إلى السماح لأصحاب الأعمال من خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة إثناء فترة الإغلاق إبان الأزمة، الأمر الذي سيتيح للمبادرين متابعة أعمالهم بشكل أفضل من الوقت الراهن.