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    طائرة سعودية

    الخطوط الجوية السعودية: عودة الرحلات الدولية سيتم تدريجيا

    © AFP 2020 / TED ALJIBE
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (120)
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    قالت الخطوط الجوية السعودية إن تشغيل الرحلات الدولية سيتم بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

    ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنها ذكرت ذلك في رد للخطوط السعودية على سؤال لأحد المغردين عبر "تويتر"، قالت فيه: "متى عودة الطيران الدولي وتحديدا تونس؟".

    الخطوط الجوية السعودية
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    الطيران السعودي يحسم الأمر: لا سفر لهؤلاء في زمن "كورونا"
    وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في وقت سابق، عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات المملكة، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها الهيئة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس". 

    كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38، والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، مشيرة إلى أن الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة مع الالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة، وأنه سيتم منع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها.

    ولفتت إلى أنه يتم التأكيد على تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (120)

    انظر أيضا:

    صحيفة نقلا عن مصدر سعودي مسؤول: أنباء تعليق الطيران حتى نهاية العام غير دقيقة
    السعودية تؤكد استئناف رحلات الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء
    الإعلان عن تاريخ عودة رحلات الطيران الداخلية في السعودية
    وكالة: "السعودية للطيران" تتوقع الأسوأ
    الطيران السعودي يحسم الأمر: لا سفر لهؤلاء في زمن "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, حركة الطيران, عودة الرحلات الجوية, وقف الرحلات الجوية, السعودية
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