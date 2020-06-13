الخطوط الجوية السعودية: عودة الرحلات الدولية سيتم تدريجيا

قالت الخطوط الجوية السعودية إن تشغيل الرحلات الدولية سيتم بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنها ذكرت ذلك في رد للخطوط السعودية على سؤال لأحد المغردين عبر "تويتر"، قالت فيه: "متى عودة الطيران الدولي وتحديدا تونس؟".

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في وقت سابق، عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات المملكة، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها الهيئة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38، والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، مشيرة إلى أن الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة مع الالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة، وأنه سيتم منع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها.

اعتمدت الخطوط السعودية حزمة من الإجراءات الوقائية عند استئناف تشغيل الرحلات الداخلية اعتبارا من الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو

الإجراءات تبدأ من تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وتشمل كافة المواقع في المطارات وعلى الطائرات لضمان الوقاية الصحية للضيوف والموظفينhttps://t.co/f0Wwi8hCZW pic.twitter.com/93sPYuseoI — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) May 30, 2020

ولفتت إلى أنه يتم التأكيد على تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 426 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.