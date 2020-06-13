القوات المشتركة اليمنية تعلن إحباط تهريب 40 كيلوغرام كوكايين قبالة الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، ضبط شحنة مخدرات على متن قارب قبالة جزيرة حنيش اليمنية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا للمركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، قال مدير عام خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، العقيد بحري عبدالجبار الزحزوح، إن "الدوريات اشتبهت بقارب (جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش، وتم ضبطه".

وأضاف: "خلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوغراما من مادة الكوكايين".

وأكد العقيد الزحزوح "التحفظ على طاقم المركب المكون من 5 أشخاص".

وسبق أن أعلنت القوات المشتركة، ضبط قوارب في البحر الأحمر، تحمل مهربات بينها مخدرات ومواد متفجرة، تقول إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.