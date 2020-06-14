اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

أعلنت بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة اعترف أفرادها بسرقة 50 مليون دينار، (أي ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي).

ونشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد بيانا عبر موقعها على الانترنت قالت فيه: إن "قوة من مكتب مكافحة إجرام المنصور في مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مطلوبين عن جريمة السرقة".

وأضاف البيان، أنهم "اعترفوا بقيامهم بسرقة مبلغ 50 مليون دينار عراقي، وضُبطت المبالغ المسروقة بحوزتهم ودونت أقوالهم قضائيا بالاعتراف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".