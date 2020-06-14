أمريكي تعافى من "كوفيد 19" بفاتورة مليون دولار

فوجئ رجل أمريكي، عمره 70 عاما، كان قد تعافى من مرض "كوفيد 19"، بفاتورة بقيمة أكثر من مليون دولار، تكلفة علاجه في أحد مستشفيات سياتل.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مايكل فلور كان قد قضى في المستشفى 62 يوما، منهم 42 في غرفة للرعاية المركزة.

Coronavirus survival comes with a $1.1 million, 181-page price tag https://t.co/HhD0Du3WnB



The total tab for Michael Flor's bout with the coronavirus: $1.1 million. $1,122,501.04, to be exact. All in one bill that’s more like a book because it runs to 181 pages. pic.twitter.com/qVx3hFj2rA — Bradley Leimer (@leimer) June 13, 2020

​وتشمل فاتورة الرعاية الصحية لفلور، التي جائت في 181 صفحة، عشرة ألاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة العناية الفائقة، بالإضافة للخدمات الطبية الأخرى.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إذ أنه مشترك في برنامج التأمين الصحي "مديكير".