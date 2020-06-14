تطبيق سعودي هو الأول من نوعه يخبرك إن كنت تسير بجوار مريض "كورونا"

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، "يهدف التطبيق إلى إشعار مستخدميه بأنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بالفيروس، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق".

ويمكن لمستخدم التطبيق، الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة.

ويرسل التطبيق في حال التأكد من إصابة أحد مستخدميه بالفيروس، إشعارات إلى مستخدمي جميع الهواتف الذكية، الذين كانوا قريبين منه خلال الـ 14 يوماً السابقة، لأخذ الاحترازات اللازمة، ويستطيع التطبيق عبر تقنية "البلوتوث" التعرف عن مدى قربه من الجوالات الذكية الأخرى التي تستخدم نفس التطبيق، مما يسمح له بتكوين فكرة عن الجوالات الذكية الأكثر قرباً، وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر.

وسجلت السعودية، أمس السبت، 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 123308 حالات، وبلغت الحالات النشطة 39828 حالة، منها 1843 حالة حرجة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تماثل 1519 حالة للشفاء من الفيروس ليصبح إجمالي حالات التعافي 82548 حالة، في الوقت الذي سجلت 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 932 حالة.