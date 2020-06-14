مسؤول مصري: الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا لن تشكل خطرا على المواطن المصري

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة المصرية، حسام حسني إن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا لن تشكل خطرا على الموطن المصرية.

وأوضح حسني في تصريحات تلفزيونية أن "كورونا مثل أي فيروس يمكنه أن يتحور ويغير شكله، ولكن التحور الكامل لفيروس كورونا لم يتم حتى هذه المرحلة".

وتابع المسؤول المصري قائلا "هناك احتمال كبير لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن إذا ظهر الدواء مهما تحور الفيروس فأصبح علاجه سهل".

واستطرد حسني قائلا "حربنا الأساسية مع الفيروس لا مع إمكانية حدوث موجة ثانية، لكن سرعتنا في أن يكون هناك دواء فعال وآمن".

واستدرك قائلا "لو جاءت الموجة الثانية وهناك دواء ستكون الأمور أسهل، وسنكون جاهزين، وفي كل الحالات نحن جاهزين للموجة الثانية، ولن يكون هناك خطر على أي مواطن مصري".

وقال حسني "الدولة المصرية من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا، كما أن هناك إجراءات مشددة لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا".

وطالب المسؤول المصري أولياء الأمور بعدم انتظار أبنائهم خارج المدرسة لعدم حدوث زحام.