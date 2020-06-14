الصحة المصرية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا"

قال رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا التابعة بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، إن شراسة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره، مضيفا أن الفرد المصاب بالفيروس يمكن أن ينقل العدوى لـ(3-5) آخرين.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة المصرية الأولى، أن "مصر تتابع بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه تصنيع "ريمديسيفير" سيكون مصريا بدءا من اليوم.

وأشار إلى أنه بيانات أولية من دراسة جديدة أن امتلاكك لفصيلة دم معينة قد يساعد في حمايتك من فيروس كورونا الجديد، حيث وجد باحثون في شركة اختبارات أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم من النوع O كانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، أما أصحاب فصيلة الدم AB الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن "أعداد الوفيات التي أعلن عنها أمس السبت كانت مفاجئة وفاقت التوقعات".

وأعلنت مصر، مساء أمس السبت، تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 62 حالة وفاة، وبذلك بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس 42980 حالة، بينهم 11529 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.