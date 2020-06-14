جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

واصل وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق خالد عابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية، ووفد حركات مسار دارفور جلساتهما حول ملف الترتيبات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندقي السلام روتانا بالخرطوم وكراون بجوبا بحضور الوساطة من دولة الجنوب.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) تناولت الجلسة عددا من القضايا المتصلة بالترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى اتفاق حول كافة بنود الملف في الوقت الذي حددته الوساطة للطرفين.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة 7 فبراير/ شباط، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 فبراير/شباط 2020.