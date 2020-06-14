85 ألف موقع ضمن خطة تطهير السعودية من كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم الأحد، أنها أنجزت أعمال تطهير وغسيل أكثر من 85 ألف موقعاً على مستوى كافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ وذلك لضمان حماية صحة أفراد المجتمع في ظل جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة، عبر تويتر، أن الفرق الميدانية المختصة نفذت حملات مكثفة لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية.

#إنفوحرافيك | القطاع البلدي يواصل أعمالاً إصحاحية وإجراءاتٍ وقائية للحفاظ على الصحة العامة ، ويُنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع خلال الأسبوع الماضي.

#نعود_بحذر#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/08gmECypRQ — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) June 14, 2020

وشارك في هذه الحملات نحو 9 آلاف فرد من عمال إصحاح بيئي ومسؤولين من مشرفين ومراقبين ميدانيين.

وتتزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس "كورونا".

وتم وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات وتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق، وتوفير مواد التطهير والكمامات والقفازات للمتسوقين.

من جانب آخر، أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل وفيات وإصابات يومي بمرض (كوفيد-19) خلال 24 ساعة مضت.

وأظهرت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة تسجيل 40 وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 972، فيما سجلت 4233 حالة إيجابية جديدة، رفعت الإجمالي إلى 127541.

أما المتعافين فقد ارتفع عددهم بمقدار 2172، ليبلغ الإجمالي 84720.