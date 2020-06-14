قبل ساعات من إعلان موقفها النهائي من مفاوضات سد النهضة... مصر تتهم إثيوبيا بالتعنت

قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي، اليوم الأحد، إن "الطرح الإثيوبي يهدر كافة الاتفاقيات حول سد النهضة".

وحسب موقع "العربية" أضاف السباعي أن إثيوبيا "لا تنظر لمصالح الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن بلاده "اتبعت سياسة النفس الطويل في التفاوض بشأن سد النهضة".

وقال المتحدث في اتصال مع قناة "إم بي سي مصر": "بعد جلسة مفاوضات الغد بشأن سد النهضة سيتم بشكل نهائي تحديد خط سير ومحتوى التفاوض خلال الفترة القادمة"، مؤكداً أن هناك "تعنتاً واضحاً من الجانب الإثيوبي".

وأضاف أن الطرح الإثيوبي "يهدف إلى إهدار بشكل كبير جدا، كل الاتفاقيات والتفاهمات ويطلق اليد لإثيوبيا للتحكم في مياه النيل الأزرق".

وأضاف المسؤول المصري أن الجانب الإثيوبي لا ينظر في الفترة الأخيرة إلى مصالح باقي الأطراف"، موضحاً: "نحتاج من الأطراف الأخرى أن يكون لديها إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى توافق ونصل إلى اتفاقية مستدامة".

وقال: "اتبعنا سياسة النفس الطويل في التفاوض إدراكا منا لمعاني الشراكة والأخوة".

وشدد على أنه "لن تكون هناك أطراف جديدة غدا في التفاوض سوى الدول المعنية والمراقبين الاتحاد الإفريقي والجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا أنها ستلتزم التزاما كاملا بقواعد تعبئة وتشغيل السد والتي ستوقعها مع دولتي المصب، في تصريحات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة التي تجرى حاليا بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا استجابة لدعوة سودانية.

وأكدت وزارة الموارد المائية الإثيوبية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من تعبئة خزان سد النهضة وقواعد إدارة الجفاف، مشيرة إلى استمرار المفاوضات الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولى.

وقالت وزارة الري الإثيوبية إنه ومع الاعتراف بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمفاوضات، فإنها تشدد على رفض أي محاولة لإرباك المجتمع الدولي، أو ممارسة أقصى ضغط على إثيوبيا لقبول المعاهدات التي ليست طرفا فيها، والتي تمس حقها المشروع في استخدام النيل الأزرق.

وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أن الجلسة الرابعة لمفاوضات وزراء الري الدول الثلاث انتهت على توافق مبشر في وجهات النظر للوفود الثلاثة حول معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.