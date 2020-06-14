السعودية تسجل أعلى معدل يومي لوفيات وإصابات كورونا

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل وفيات وإصابات يومي بوباء "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مضت.

القاهرة- سبوتنيك. وأظهرت الأرقام التي أعلننها وزارة الصحة تسجيل 40 وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 972. فيما سجلت 4233 حالة إيجابية جديدة، رفعت الإجمالي إلى 127541.

أما المتعافين فقد زاد عددهم 2172، ليبلغ الإجمالي 84720.

وفي نهاية الشهر الماضي، بدأت المملكة المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، التي تستمر 20 يومًا، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص، وفتح المساجد والطيران الداخلي، وكذلك المطاعم والمقاهي، مع تطبيق حظر تجول من الساعة 6 صباحًا وحتى 8 مساء.