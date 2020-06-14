السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين

قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الأحد، إن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو/ حزيران.