رسميا... مصر تعلن موعد استئناف حركة الطيران في جميع مطاراتها

أعلن وزير الطيران المصري محمد منار، اليوم الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من أول يوليو المقبل.

وعبر منار، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران.

وقال "أول يوليو بدء الطيران بجميع مطارات الجمهورية، و عودة الطيران تدريجيا مع بعض البلاد".

وأضاف "الإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، حيث تم تعقيم كافة الطائرات بالكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة". بحسب موقع "اليوم السابع".

وعن ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات، أكد منار على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار "pcr".

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت عدد من القرارات لتحفيز قطاع السياحة والطيران، مثل إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، تخفيض أسعار الوقود الخاص بالطيران وتخفيض رسوم الخدمات المقدمة لشركات الطيران في المطارات.