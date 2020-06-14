تدهور حالة فنان مصري بعد إصابته بكورونا

وكتب درويش في وصف حالته الصحية على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الوضع من سيئ لأسوأ يارب". وذلك بعد يومين من إعلانه عن إصابته بالمرض حيث كتب حينها: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

من جانبهم علق عدد كبير من نجوم الفن على منشوره حيث كتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك خلال شهر رمضان للعام الحالي، بمسلسلين، هما بـ100 وش، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.