مشروع "مسام" ينتزع 1279 لغما في اليمن خلال أسبوع واحد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، من انتزاع 1,279 لغما خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" فمن بين الألغام، التي تم إزالتها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه من الالغام منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 169,434 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي اليمنية، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة.

ويأتي مشروع "مسام" استمرارا لجهود المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، فضلا عن تدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.