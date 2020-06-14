وزير السياحة المصري: الفوج السياحي لن يزيد عن 25 شخصا والشركات ملزمة بتوفير الكمامات لهم

أعلن وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، اليوم الأحد، استئناف حركة السياحة الخارجية إلى 3 محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو/تموز المقبل.

وقال العناني، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قدوم السائحين ليس قرارا مصريا فقط.

وأضاف أنه "تم وضع ضوابط المنشآت الفندقية، على رأسها عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة".

وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق".

وأوضح أنه "سيتم زيادة المساحة بين المقاعد في مطاعم الفنادق، وإنه لن يسمح بالأوبن بوفيه في الفنادق، وسيتم قياس حرارة رواد المطاعم قبل الدخول ومراعاة المسافات بين الكراسي".

وتابع "تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق".

واستطرد "لا حفلات جماعية، ولا شيشة داخل المنشآت الفندقية".

كما شدد على عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصا لحين إشعار آخر، و قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين، والسماح فقط لـ 200 زائر في المتاحف الكبرى بحد أقصى في الساعة مثل متحف التحرير و 100 زائر في المتاحف الأخرى. بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأعلن وزير الطيران المصري محمد منار، اليوم الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من أول يوليو المقبل وبشكل تدريجي مع عدد من الدول.