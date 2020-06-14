"فلويد المغربي"... مأساة جديدة ترتكبها الشرطة الإسبانية

تقدم ائتلاف مكون من محامين وسياسيين وجمعيات مجتمع مدني في إسبانيا والمغرب، بدعوى لإعادة فتح تحقيق فيما يعرف إعلاميا بقضية "جورج فلويد المغربي".

وكشف مقطع فيديو متداول، وفاة شاب مغربي يدعى إلياس الطاهري على أيدي عناصر من الشرطة الإسبانية داخل مركز احتجاز للقاصرين.

وتتشابه ظروف القضية مع ظروف وفاة المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ويرصد المقطع الذي تم تصويره في مدينة ألميريا، أفراد الشرطة وهم يكبلون الشاب المغربي، وأحدهم يضع ركبته على ظهره لمدة دقائق، مما أدى لوفاة الشاب.

يذكر أن القضاء الإسباني أعلن أن حادث الوفاة كان عرضيا وغير مقصود، حاكما براءة عناصر الأمن المتورطين.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الشاب المنحدر من مدينة تطوان المغربية، أبدى مقاومة عنيفة.