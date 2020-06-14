مصدر بالسلطة النيابية السودانية: رئيسة القضاء أوصت بِفصل 75 قاضيا

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة السودانية أن رئيسة القضاء نعمات عبد الله، أوصت لجنة "إزالة التمكين وإعادة الأموال المنهوبة خلال نظام الانقلاب العام 1989"، بفصل 75 قاضياً، يعملون بالسلطة القضائية.

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد المصدر، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، أن "رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، سلمت قائمة بأسماء 75 قاضياً إلى لجنة إزالة التمكين بنظام الانقلاب العام 1989، وهم يعملون لدى السلطة القضائية بدرجات مختلفة، لبدء إجراءات فصلهم من الخدمة المدنية العامة".

وأضاف المصدر أن "رئيسة القضاء، سلمت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائمة أخرى تضم أسماء 70 من القضاء، للمصادقة عليهم، وتعيّنهم بالسلطة القضائية".

وأشار المصدر إلى، أن 150 قاضياً، قدموا طلبات إلى رئيسة القضاء، لإعادتهم إلى وظائفهم بالجهاز القضائي، بعدما تركوا وظائفهم خلال فترة الحكومة السابقة، التي قامت ثورة شعبية ضدها في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

جدير بالذكر، أن الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في سبتمبر/أيلول 2019، لإدارة الفترة الحكومة الانتقالية، قد أُنشئت لجنة خاصة تدعى "لجنة إزالة التمكين وإعادة الأموال المنهوبة خلال نظام الانقلاب العام 1989".

وكانت لجنة إزالة التمكين قد فصلت 98 من مستشاري وزارة العدل وما يزيد من 100 دبلوماسي بوزارة الخارجية والعشرات من الوزرات الأخرى في إطار محاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.