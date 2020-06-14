رئيس وزراء تونس: انتصرنا على كورونا وندعو الشعب للاعتزاز بهذا الإنجاز

أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد، إن بلاده فازت في معركتها مع وباء فيروس كورونا المستجد، بفضل توحد جهود الحكومة والشعب.

وبحسب صحيفة "الشروق" دعا الفخفاخ، الشعب التونسي إلى الاعتزاز بهذا "الإنجاز الذي تحقق، وخروج تونس من الأزمة بأخف ضرر".

وأشار رئيس الوزراء في حديثه مع التلفزيون المحلي إلى عجلة الإنتاج في تونس عادت للدوران بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.

وسجلت تونس منذ بداية جائحة "كوفيد 19" 1096 إصابة بالمرض، توفي منهم 49، وتعافى 998 شخصًا، ولم يبق سوى 49 حالة نشطة قيد العلاج حاليًا. سجلت تونس إصابتين فقط خلال آخر 24 ساعة.

ومؤخرًا، تأتي الإصابات الجديدة في تونس من الوافدين من الخارج، والذين يخضعون للحجر الصحي. تخطط البلاد لفتح حدودها البرية والبحرية والجوية نهاية الشهر الجاري.