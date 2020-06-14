تسجيل
21:32 GMT14 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في بنغازي لبحث الأزمة الليبية

    هل تنجح مساعي الجزائر لإيجاد حل سياسي في ليبيا؟

    © AFP 2020 / ABDULLAH DOMA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/86/1044448638_0:57:2194:1292_1200x675_80_0_0_72710658980cb4d7ecd4b11676c09645.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006141045709469-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    تصدرت دول الجوار الليبي المشهد خلال الأيام الأخيرة، في إطار سعيها لحل الأزمة الليبية ودفع أطرافها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

    وقبل أيام، أعلنت القاهرة مبادرة لتسوية الأزمة حظت بتأييد دولي واسع، فيما حضرت الجزائر في المشهد مجددا بعد استضافة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح. 

    عقيلة صالح
    © Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
    عقيلة صالح: الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار
    وخلال لقائه بالمستشار عقيلة صالح، أمس السبت، أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وهذا للوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

    وجدد تبون، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها".

    وفي ذات الإطار، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، أن الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار وفق مقررات برلين، مضيفا: "الرئيس الجزائري وعد بتوحيد الجهود مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية".

    أين تقف الجزائر وما الذي تقدمه؟

    قال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم، إن الرئيس عبد المجيد تبون، قال إن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين، وأن هدفه الوحيد هو حقن الدماء والاستقرار. 

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح عبد الوهاب بن زعيم أن "الجزائر تدعو للمصالحة بين الفرقاء، واعتماد خطة لجمع الليبيين داخل الجزائر، أو في أي مكان يختارونه". 

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
    ويرى أن المحور المهم هو محور دول الجوار، مصر والجزائر وتونس، وأن جميعها لها حدود مشتركة، وقبائل مشتركة، وعادات وتقاليد مشتركة. 

    ويقول عبد الوهاب بن زعيم: "بهذه العوامل تستطيع أي دولة وبحضور دول الجوار بما فيها مصر في إطار مبادرتها أن تستقبل الفرقاء، وبداية حوار جدي، تكون بدايته مجلس انتقالي وحكومة توافقية، وتحديد آلية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنهاء الأزمة السياسية والالتفات إلى إعمار ليبيا". 

    وفي رؤية مشابهة يؤكد النائب قريشي عبد الكريم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده حضرت وسيطا منذ مؤتمر برلين، حيث توقفت لفترة، إلا أنه بعد تفاقم الأوضاع عادت الجزائر للعب دور الوسيط. 

    ويتفق أيضا مع وقوف الجزائر على مسافة واحدة، خاصة أنه استقبل رئيس البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي في وقت سابق فائز السراج، مشيرا إلى أن الجزائر ليس لديها أي أطماع في الداخل الليبي، وأنها تسعى لدعم الاستقرار والأمن، وأنه حال توافر الدعم العربي للجزائر، يمكنها إحراز التقدم المطلوب في المشهد الليبي.

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج
    © REUTERS / ISMAIL ZITOUNY
    السراج: حفتر لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام وأشكر تركيا على الدعم
    يستكمل الحديث المحلل السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله، قائلا إن الجزائر تؤكد دوما على ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبي. 

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الجزائر دائما ما ركزت على ضرورة حضور دول الجوار في مشهد الحل، باعتبار أن ليبيا ضمن الفضاء المغاربي.  

    وبشأن المبادرة المصرية، يوضح أن "الجزائر ترى أن المبادرة المصرية جاءت من طرف واحد، في حين أن حضور دول الجوار بشكل كامل يمثل أهمية في رؤية وطرح الجزائر". 

    ما تأثير الجزائر وهل يرحب الليبيين بذلك؟

    ويتابع: "الجزائر تطرح نفسها على أنها محايدة وتقف على مسافة واحدة من الأطراف الليبية، وأنه يمكنها لعب دور الوسيط، خاصة أنها تمتلك القبول من الطرفين لعدم دعمها حفتر أو الطرف الآخر".

    قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AFP 2020 / ARIS MESSINIS
    مجلة فرنسية تمنح المشير خليفة حفتر جائزة "الشجاعة السياسية"
    ويرى خلف الله، أن "السلطة الجزائرية دائما ما أكدت ضرورة مشاركة دول الجوار، إلا أن المشهد في ليبيا بات معقدا بشكل كبير، وأي محاولة جزائرية لإيجاد الحل غير مضمونة النتائج"، مضيفا: "إلا أنها خطوة ضمن كل المحاولات الدولية الرامية لدفع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة المفاوضات.

    قال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا، إن "بلاده ترحب بكل الجهود الرامية للاستقرار والسيادة الليبية". 

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الجزائر لها تاريخها ومكانتها العربية والدولية، وأنه حال دفعها نحو السيادة الليبية الكاملة على أراضيها، واستكمال المسار السياسي الليبي في ظل سيادة كاملة يمكنها المساهمة في حل الأزمة".

    ما الذي يحول دون تحقيق النتائج وكيف تنظر مصر للخطوة الجزائرية؟ 

    لكنه في ذات الوقت يرى أن استئناف الحوار في ظل بقاء الأوضاع على الأرض كما هي لن يفيد كثيرا، مشددا على ضرورة الدفع العربي تجاه حل الأزمة الليبية، وإعادة الاستقرار لكامل الأراضي الليبية. 

    من جانبه قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب المصري، إن المبادرة المصرية هي الفرصة الأخيرة في المشهد الليبي لإنقاذ ليبيا من حرب أهلية طويلة، مشدد في حديثه لـ" سبوتنيك" على ضرورة تفعيل دور دول الجوار  الليبي في الوقت الراهن، وأن الجزائر ترى أن هذه الخطوة هي بداية توافق بشكل كبير مع الرؤية المصرية. 

    وأشار إلى أن الجزائر بثقلها العسكري والسياسي إلى جانب مصر يمكن أن يؤثر بشكل قوي على مسار الأوضاع في ليبيا.

    زيارة صالح للجزائر 

    وعقب زيارته للجزائر قال المستشار عقيلة  صالح في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري إنه "زار الجزائر بناء على دعوة الرئيس تبون، من أجل مناقشة كيفية حل الأزمة الليبية".

    وعن فحوى المحادثات، أضاف صالح: "الرئيس الجزائري قال بأنه مع ليبيا، ويسعى رفقة الرئيس المصري والرئيس التونسي لكي يكونوا يدا واحدة من أجل حل الأزمة"، مضيفا: "تبون اطلع على مبادرتنا المعلن عنها في القاهرة، ويبذل جهده لجمع شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين".

    انظر أيضا:

    عقيلة صالح: الرئيس الجزائري وعد بجمع الليبيين على طاولة الحوار
    الرئيس الجزائري يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
    السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا ملف سد النهضة والقضية الليبية
    تبون يؤكد لرئيس البرلمان الليبي سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار
    تبون يؤكد سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية... هجوم على معسكر التاجي شمال العراق
    حكومة الوفاق ترحب بمبادرة إنهاء الأزمة الليبية وتضع شروطا
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, مصر, الجزائر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
    نسور "الكتاب المقدس" تحصل على فرصة حياة جديدة في إسرائيل
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك