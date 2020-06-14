توجيه جديد من السيسي بشأن عدد من المشروعات

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالتوسع في زراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاجتماع عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيسي بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع وضع خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.

وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقة جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلاً عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

كما تم عرض جوانب نظم الري الحديثة على مستوى الجمهورية في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة، حيث وجه الرئيس المصري بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة التي تحقق توفير المياه وتحقق جودة الإنتاج الزراعي، مع قيام قطاعات الدولة المعنية في هذا المجال، كوزارتي الزراعة والري، بتوعية المزارعين بفوائد تلك الطرق الحديثة وكيفية تطبيقها.