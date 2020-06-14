ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب

أجرى العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم الأحد، عملية جراحية، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقال القصر الملكي في بيان، إن الملك محمد السادس أجرى عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "الترددات الراديوية" في العملية التي أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

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أجرى صاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس، حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط (بلاغ الفريق الطبي)https://t.co/E5bSQowl8k — 2M.ma (@2MInteractive) June 14, 2020

وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.