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    وزيرة الصحة المصرية ضمن الفريق الطبي الذي استقبل المصريين العائدين من ووهان الصينية

    وزيرة الصحة المصرية تكشف حقيقة وجود فصائل دم أكثر عرضة للإصابة بكورونا

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (144)
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     كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، حقيقة المزاعم حول وجود فصائل معينة محصنة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    وقالت زايد، يوم الأحد، إن الحديث حول أن فصائل الدم "o" أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أو أن هناك فصائل دم أخرى أكثر عرضة للإصابة غير دقيق حتى الآن".

    وأكدت وزيرة الصحة المصرية، أن "لا يوجد أي أوراق علمية أو بحثية تؤكد هذه النظرية حتى الآن".

    وأشارت إلى أن  "المعروف حتى الآن هو أن نسبة الإصابات بين الذكور والإناث من 60- 40%، أي أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عن الإناث، وهذا ليس موجود في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، وبالتالي ينعكس على نسبة الوفيات".

    وطالبت الوزيرة المصرية، القطاعين الخاص والعام بالعمل المنتظم والدائم ليس في ما يتعلق بكورونا فقط، ولكن في الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والأورام، حتى يتم تقليل عدد الوفيات بين أصحاب الأمراض المزمنة، بعد زيادة النسبة بسبب كوفيد-19.

    كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت يوم الأحد، عن تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و91 حالة وفاة، وهو أعلى معدل يومي للوفيات منذ بداية تفشي الوباء في البلاد في مارس/آذار الماضي.

    وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس"كوفيد -19" ارتفع إلى 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (144)

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, مصر, فيروس كورونا
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