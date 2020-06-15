فيروس "كورونا" يقتحم منزل فنانة مصرية جديدة

وأضافت البحيري، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "سأبدأ بألف حمد وشكر لك يارب، لأنني أعلم ومتأكدة أننا فعلنا ما في وسعنا وأكثر، التزمنا وجلسنا في البيت وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا من خرج وانطلق وتفسح، وأنا والحمدلله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، نتيجة فحص كورونا لزوجي وحبيبي حسن أتت إيجابية، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب".

وأكدت الفنانة المصرية أنها باتت تحت تهديد وخطر الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "أجرينا جميعا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، والعاملون في المنزل، من أجل الاطمئنان لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة مساء غد، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب"، مضيفة: "أقول هذا الكلام كي يفعل كل شخص بالمثل، أي أن يتكلم ويقول بكل وضوح لأجل كل الأشخاص الذين كانوا مخالطين لهم، كي يطمئنوا على أنفسهم، لأن هذه أمانة، والمرض ليس أمراً مخجلا".

وسجلت مصر، أمس الأحد، رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا بإحصاء 91 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 91 حالة جديدة. وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيا".