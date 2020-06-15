لأول مرة في مصر... تشخيص الإصابة بكورونا من داخل السيارة

أعلنت شركة مصرية، اليوم الاثنين، إطلاق أحدث خدماتها الطبية، وهي تشخيص الإصابة بفيروس كورونا من داخل السيارة، أو ما يعرف باسم "درايف ثرو"، لتكون بذلك الأولى من نوعها في مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن شركة "برايم سبيد ميديكال"، أطلقت الخدمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.

ومن المقرر أن يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، أول مركز لتقديم هذه الخدمة بجامعة عين شمس، لتكون مصر أول دولة إفريقية تقدم هذه الخدمة وواحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في تفعيلها.

وقال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الخدمة الجديدة تتضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأول وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز پي سي آر المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أما التحليل الثاني وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لفيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم، أما النوع الثالث فهو تحليل الدم.

وأوضح أن الشركة على استعداد لفتح 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.