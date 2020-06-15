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    الشرطة السعودية

    السعودية تودع القحطاني... ونجله يتحدث لأول مرة

    © AFP 2020 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    العالم العربي
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    ودعت السعودية، أمس الأحد، الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني، في مقبرة الحرجة، شرق منطقة عسير، بعد أن قتل غدرا على يد وافد من الجنسية اليمنية يعمل لديه طباخا.

    وأكد ناصر مسفر بن وقيان القحطاني (ابن القتيل)، أن والده كان معروفا بالكرم وطيب الأخلاق والإصلاح بين الناس، وهذا ما أحزن الكثير الذين رثوه ودعوا له بالرحمة، حسب موقع "العربية نت".

    الشرطة السعودية
    © AP Photo / Hassan Ammar
    "لا مكان لمن يحاول العبث والفساد"... أمير سعودي يعلق على مقتل "القحطاني"
    وقال ناصر: "والدي يسكن المنطقة الشرقية، وجاء إلى مزرعته في الجنوب منذ 3 أشهر، ومع نهاية شهر رمضان كنت في رفقته، وحين مكوثه في المزرعة، عين والدي طاهيا من الجنسية اليمنية. وبعد فترة جاء العامل يطلب من والدي تعيين شخص آخر معه، لكن والدي لم يكن مرتاحا للطاهي نفسه وكان يريد أن ينهي وجوده في البيت".

    وأضاف: "وفي يوم الوفاة قام بتسليم الطاهي اليمني راتبه دون أي إشكاليات معه، وفي الصباح قمت بتناول وجبة الإفطار مع والدي، وأخبرني بذهابه لملاقاة اليمني ورفيقه اللذين ادعيا أن هناك عطلا ما في سيارتهما، وقاما بالركوب معه في السيارة، وحين الوصول إلى وادي مضارح، طلب اليمني من والدي مبلغا من المال، وتبادلا الحديث، حتى قام بالغدر وطعن والدي ووضعه في المقعد الخلفي للسيارة على الرغم من عدم وجود أي عداوة بينهما".

    وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، حيث صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره، في وقت وجيز، بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن مسن غدرا في سيارته، في محافظة الحرجة، وجرى توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".

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    الكلمات الدلالية:
    عسير, القحطاني, السعودية
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