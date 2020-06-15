بعد الوصول إلى رقم وفيات قياسي... توجيه عاجل من الحكومة المصرية بشأن إصابات كورونا

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، توجيها بشأن إصابات فيروس كورونا المتزايدة، خاصة في القاهرة الكبرى.

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية توجيها بزيادة عدد المستشفيات الجامعية التي تستقبل مصابي كورونا في القاهرة الكبرى.

وجاء ذلك خلال تفقد مدبولي المستشفى الميداني بجامعة عين شمس لعلاج مصابي كورونا، تمهيدا لتشغيله الرسمي الخميس المقبل.

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عشرة ايام فقط و بالتعاون مع كلية الهندسة وباشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انشاء مستشفى ميداني بجامعة عين شمس بالقاهرة . المستشفى الميداني الجديد سعة 190 سريرا لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد . pic.twitter.com/4zESH0ZEYk — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) June 14, 2020

​وأوضح رئيس الوزراء أن هناك ضرورة لتكشيف الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة علاجية جيدة لمصابي كورونا خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، خاصة أنها المحافظات الأكثر إصابة.

الجيش بالتعاون مع جهات أخري

ينتهي من تجهيز أرض المعارض بالتجمع الخامس كمستشفي عزل بسعة 3000سرير

وكذلك مستشفي جامعة عين شمس الميداني

بسعة 190سرير ...#سدالنهضة #كورونا pic.twitter.com/WSUzHlxCPA — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 14, 2020

​وكانت مصر قد حققت رقما قياسيا في ارتفاع عدد الوفيات، مساء أمس الأحد، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 91 حالة مصابة بكورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1575 حالة، وعدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 44 ألف و598 حالة.