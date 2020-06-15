حقيقة ظهور أكياس سكر فيها حبوب دواء بمصر

كشفت وزارة التموين المصرية، اليوم الاثنين، حقيقة ظهور أكياس سكر فيها حبوب دواء.

قال علي المصيلحي، وزير التمويل والتجارة الداخلية، وفقا لما نقله موقع "مصراوي" إنه تلقى تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك، حول حقيقة ما تم تداوله من أكياس سكر تحتوي على حبوب دواء.

وأوضح المصيلحي أن الكيس المعروض بالفيديو المتداول يختلف اختلافًا كليًّا عن كيس شركة السكر.

وأشار وزير التموين المصري "ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تماماً عن تلك الأكياس، التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول".

وتابع بقوله "شكل ولون أكياس شركة السكر موحد على جميع مصانع الشركة، فضلاً عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر، حيث يتميز إنتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض".

ووجه وزير التموين الأجهزة المعنية بالرقابة بالوزارة، لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل.

وأردف بقوله "تبين أنه لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة؛ للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول، وجاءت كلها بالسلب".

واستمر المصيلحي قائلا "تؤكد وزارة التموين مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، وكذا متابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين".

وطالب وزير التموين المواطنين "عدم الالتفات إلى تلك الفيديوهات أو الانسياق وراء أية شائعات مغرضة".