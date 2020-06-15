التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وأوضح التحالف أن الطائرة كانت تحاول استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي إن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأوضح أن آخر تلك الجرائم كان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي، قبل أيام.

وشدد على أن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المتحدث قال إن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل الحوثيين باتجاه المملكة والتي تم اعتراضها بلغ 312 صاروخا بالستيا.