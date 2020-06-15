برلماني أردني: عمان قد تعيد النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل إذا نفذت مخططاتها بشأن الضفة

توقع عضو مجلس النواب الأردني، محمود خرابشة، اليوم الاثنين، أن "يلجأ الأردن إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم اللجوء إليها".

ووصف خرابشة قرارات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب حول الضفة الغربية، "بأنها تضرب عرض الحائط أحكام الشرعية الدولية وتنسف حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإنهاء حل الدولتين وكل توجهات السلام".

وقال خرابشة في تصريح لـ" راديو سبوتنيك "، إن " ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أنه لن يقبل بقرارات ضم الضفة الغربية وأن كل الخيارات ستبقى مفتوحة".

ولفت إلى أن "تفريغ الضفة من سكانها الفلسطينيين وخاصة الأغوار والبؤر الاستيطانية الأخرى يخالف قرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت أن وجود إسرائيل على هذه الأراضي هو وجود قوة احتلال، وبالتالي فهي ملزمة بموجب القوانين الدولية بعدم القيام بتغيير جغرافي أو ديموغرافي على الأرض".

وأضاف عضو مجلس النواب الأردني، أن بلاده بدأت بمساعيها الدبلوماسية وتوجهت لكافة المحافل الدولية والإقليمية لإيضاح خطورة هذه القرارات الأوروبية.

واختتم تصريحاته بأن "القرارات الإسرائيلية تعيد المنطقة إلى دائرة العنف وحالة الاحتراب وتدمير عملية السلام التي حظت بدعم دولي ووساطة أمريكية، ما يعزز كذلك إحياء الجماعات الإرهابية ودخول المنطقة إلى حالة من الفوضى"، على حد قوله.