محمد بن راشد يطلق أكاديمية "الإعلام الجديد"

أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أكاديمية الإعلام الجديد.

وقال الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد… مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي.. الإعلام الجديد هو علم جديد.. له أدواته.. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته".

أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد ... مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي .. الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته.. pic.twitter.com/1RsZN6ZsBT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2020

وأضاف أن "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي … الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصا وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعما أساسيا لمسيرة التنمية".

الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية.. pic.twitter.com/adsKDpT9QM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2020

وتستهدف أكاديمية الإعلام الجديد، تعزيز مهارات المنتسبين لبرامجها المتنوعة المبنية على أسس علمية وعملية مدروسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهدف تخريج أفراد مؤثرين ومبدعين مؤهلين لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

وتبدأ الأكاديمية مسيرتها التعليمية رسمياً في 7 يوليو 2020 بمجموعة مختارة من البرامج التعليمية وبنظام "التعليم عن بعد" الذي يوفر الوقت والجهد على المنتسبين للأكاديمية، وخصوصاً من الموظفين أو غير المتفرغين، وكذلك يتيح الفرصة أمام الراغبين من خارج دولة الإمارات في الانتساب للأكاديمية والاستفادة من برامجها التعليمية المبتكرة.