"زومبي" يظهر في شوارع السعودية... والشرطة تتحرك

ونشر عدد من مستخدمي تويتر مقطع لشخص يرتدي جلباب، ويسير بطريقة غريبة في أحد شوارع منطقة الباحة، وقد أخفى وجهه، وأطلق عليه بعض مستخدمي "تويتر" "زومبي الباحة" و"جني مقابر الباحة".
🗞️(صحيفة عكاظ) :— TARIQ (@tariq04534906) June 13, 2020
ظهور شخصية مُريبة تثير الرعب في شوارع الباحة ، ومصادر تؤكد بأن الجهات الأمنية تباشر وتتقصى عن الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي 🤔 pic.twitter.com/1t6c1Bwb2P
من جهته أعلن العميد سعد آل طراد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة.
اخيراً تم القبض على شخص ظهر بمقاطع مخيفه في بعض قرى مدينة الباحة#زومبي_الباحة او ما اطلق عليه البعض #جني_مقابر_الباحة pic.twitter.com/DyfgthRNyX— حياة الزهراني (@ii_toot33) June 13, 2020
وأشار إلى أن "الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة".
شرطة منطقة الباحة : القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة pic.twitter.com/qEgDKOLRd1— معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 15, 2020
وتابع: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة".
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