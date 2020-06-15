"زومبي" يظهر في شوارع السعودية... والشرطة تتحرك

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع مصورة لشخص يسير في شوارع المملكة بهيئة غير مألوفة، ويثير الهلع بين المواطنين.

ونشر عدد من مستخدمي تويتر مقطع لشخص يرتدي جلباب، ويسير بطريقة غريبة في أحد شوارع منطقة الباحة، وقد أخفى وجهه، وأطلق عليه بعض مستخدمي "تويتر" "زومبي الباحة" و"جني مقابر الباحة".

🗞️(صحيفة عكاظ) :

ظهور شخصية مُريبة تثير الرعب في شوارع الباحة ، ومصادر تؤكد بأن الجهات الأمنية تباشر وتتقصى عن الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي 🤔 pic.twitter.com/1t6c1Bwb2P — TARIQ (@tariq04534906) June 13, 2020

​من جهته أعلن العميد سعد آل طراد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة.

اخيراً تم القبض على شخص ظهر بمقاطع مخيفه في بعض قرى مدينة الباحة#زومبي_الباحة او ما اطلق عليه البعض #جني_مقابر_الباحة pic.twitter.com/DyfgthRNyX — حياة الزهراني (@ii_toot33) June 13, 2020

​وأشار إلى أن "الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة".

شرطة منطقة الباحة : القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة pic.twitter.com/qEgDKOLRd1 — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 15, 2020

​وتابع: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة".