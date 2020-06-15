"تباعد"... تطبيق جديد يساعد السعودية على الوقوف في وجه كورونا

ظهرت في السعودية العديد من التطبيقات التي جاءت بهدف المساعدة على احتواء فيروس كورونا المستجد والعودة للحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" جرى تطوير تطبيق يدعى "تباعد" من قبل مركز المعلومات الوطن التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الصحة.

الهدف الرئيسي من التطبيق هو تنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم شخص مصاب

ويقدم التطبيق 3 خدمات رئيسية للمستخدمين يجري من خلالها الإشعار بمخالطة المصابين، وتقديم المساعدة من خلال إرسال استمارات المستخدمين الصحية لوزارة الصحة لتقديم الدعم الطبي، كما يتيح للأشخاص المصابين المشاركة الاختيارية لنتيجة فحوصاتهم مع الأشخاص الذين خالطوهم على مدار الـ14 يوما السابقة.

وأكد القائمون على التطبيق أنه لا ينتهك خصوصية المستخدم، حيث لا يتطلب تقديم أي بيانات أو مشاركة المواقع الجغرافية، وذلك لاعتماده على تقنية البلوتوث لجمع المعلومات بشكل عشوائي وتحديثها.

ويمكن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أية إصابة مسجلة، لطلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة.

يذكر أن المملكة أطلقت الكثير من التطبيقات منذ بداية تفشي الفيروس ضمن خططها وجهودها لمكافحة واحتواء مرض "كوفيد 19".