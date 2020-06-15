أنصار الله: ارتفاع ضحايا قصف التحالف على صعدة إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا غارة جوية تتهم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التحالف العربي، بشنها، اليوم الاثنين، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة أن عدد ضحايا قصف طيران التحالف، سيارة مدنيين في مديرية شدا غرب صعدة ارتفع إلى 11 قتيلا.

كانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 أشخاص في حصيلة أولية لغارة اتهمت طيران التحالف العربي بشنها على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت الجماعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن طيران التحالف استهدف سيارة في مديرية شدا غرب صعدة.

في سياق الغارات الجوية أيضا، ذكر الموقع الرسمي للجماعة، أن التحالف نفذ 21 غارة على مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء، وقصف مواقع في مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بثلاث غارات.

ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.