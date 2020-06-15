تسجيل
17:21 GMT15 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا

    أجزاء بالضفة ومستوطنة ترامب بالجولان.. التوسعات الإسرائيلية هل تزيد الصراع في الشرق الأوسط؟

    © Sputnik . AHMAD KENANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104143/67/1041436725_0:270:5184:3186_1200x675_80_0_0_cd7808af25b1b4f1c87c5cb40a2e3ec6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006151045723116-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%9F/

    تحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو استغلال التأييد الأمريكي الدائم، وضوء ترامب الأخضر، لتنفيذ مخططاتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين وسوريا.

    ورغم التحذيرات الدولية شديدة اللهجة، وعلى رأسها تهديد الأردن بالتحرك ضد تل أبيب، تصر إسرائيل على تنفيذ مخطط ضم الأراضي في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، وكذلك بناء مستوطنة تحمل اسم ترامب في منطقة الجولان السورية.

    التحركات الإسرائيلية الأخيرة التي أغضبت العديد من البلدان العربية والأوروبية، دفعت البعض للتساؤل بشأن إمكانية أن تشعل النار في منطقة الشرق الأوسط، وما خيارات الرد العربية على هذه التحركات.

    مخططات الضم وتحرك عربي

    اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن خطة الضم الإسرائيلية التي أعلنت حكومة تل أبيب المضي قدما فيها، سوف تقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة، بجانب أنها تعني تدمير السلطة الفلسطينية وستكون نهاية لأي حل تفاوضي وبمثابة "فصل عنصري".

    مظاهرات ضد سياسة الاستيطان، ضد خطة بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، تل-أبيب 6 يوينيو 2020
    © REUTERS / Amir Cohen
    "سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات"... كلمات إسرائيلية تشعل غضبا عربيا
    وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن "الأردن سيكون له رد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية".

    وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي، مع نظرائه من العرب وفي دول الاتحاد الأوروبي.

    وشدد العضايلة على أن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراض فلسطينية،

    وتابع قائلا: "أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

    وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام "مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة".

    أوراق أردنية

    جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن قال "إن الأردن دولة محورية وحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة، ويمكن أن يبدي احتجاجه الشديد لحليفه، ويمكن له أن يضغط بتجميد معاهدة السلام".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن يملك الكثير من الأوراق التي تمكنه من الضغط على إسرائيل وتتيح له الحرية للمعارضة لتقود القوى الشعبية ضد إسرائيل، وتصعد العداء لها في المنطق ويمكن للأردن أيضا سحب سفيره وطرد السفير الإسرائيلي، ما يعني تحميل إسرائيل مسؤولية انتهاء مسألة السلام ما يفتح الأفق لمسارات أخرى".

    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    برلماني أردني: عمان قد تعيد النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل إذا نفذت مخططاتها بشأن الضفة
    وتابع "الأردن يحد فلسطين التاريخية شرقا بأكثر من 600 كم طول، ولا تستطيع إسرائيل دون التنسيق مع الأردن حمايتها من أي أعمال مقاومة محتملة في حال تنفيذ قرار الضم".

    وأكد أن عمان "يمكنها النجاح في جمع القوى الفلسطينية لتشكيل جبهة مقاومة مدنية وشعبية وغيرها ضد إسرائيل، بالإضافة إلى كشف ظهر السائرين في محاولات التطبيع في حال أعلن تراجعه عن السلام مع إسرئيل".

    وأشار أن "هذه الخطوات ستؤثر بإجراءاتها المختلفة التي ذكرنا لها أمثلة فقط هلى الوضع الاستراتيجي والأمني والدولي لإسرائيل".

    وأنهى حديثه قائلًا: "الأردن من الدول الخبيرة في تحريك المجتمع الدولي فإن اتخذت هذا المسار سوف تتسبب لإسرائيل بمعاناة كبيرة مع المجتمع الدولي بوصفها دولة احتلال عاصية للقانون الدولي وتدمر عملية السلام وتعاند الإرادة الدولية للسلام في المنطقة".

    إسرائيل وسوريا وهضبة ترامب

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر الأحد، سنتخذ خطوة جديدة في هضبة "ترامب" بالجولان السوري المحتل.

    ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح من خلالها أن بلاده ستتخذ خطوات عملية من أجل إقامة هضبة "ترامب" في هضبة الجولان حيث أعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.

    يشار إلى أن نتنياهو، قد افتتح في السادس عشر من يناير/كانون الثاني 2019، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل، باسم "رمات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي.

    مستوطنة ترامب

    وفي سوريا، يقول غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، إن "قرار إسرائيل القاضي ببناء مستوطنة ترامب في الجولان السوري المحتل، ليس الأول من نوعه، المستوطنات موجودة، لكن الجديد تضمين اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ترامب وقع على أن الجولان السوري جزء من إسرائيل، وهذا يؤكد أن نتنياهو يكرم ترامب على هذا العطاء، رغم علم الجميع أن الأراضي السورية احتلت عام 1967، وكان هناك قرار لمجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، يؤكد أن الجولان أرض سورية".

    وتابع "لذلك أعتقد لن يؤثر كثيرًا بناء هذه المستوطنة، ولكن الخطير هنا أن الولايات المتحدة في عهد ترامب انحازت انحيازا كاملا بجانب المحتل، رغم القرارات الأممية التي تعترف باحتلال إسرائيل للجولان، والتي لم يكن لتخرج إلا بموافقة أمريكا".

    وأشار إلى أن "الخطورة في هذا الأمر أن أمريكا التي كانت دائما تحاول تمثيل دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، تنحاز اليوم إلى إسرائيل بشكل كامل".

    واستطرد "المستوطنات مصيرها الزوال إما باتفاق سلام يقضي بإعادة الجولان، أو بالمقاومة الشعبية وتحرير الأرض، خاصة في ظل مساعي الاحتلال لتوسيع وجوده في الضفة والجولان، لأنه كيان توسعي عقائدي، يريد أن يقيم دولة ذات عنصرية يهودية بنوايا توسعية".

    وأكد أن "هذا لن يستمر في حال أراد أهل سوريا الحفاظ على أرضهم، وكذلك فلسطين فمهما حاولت إسرائيل تهويد الأراضي الفلسطينية وضم الكثير منها، لن ينجحوا في ظل تمسك المواطنين بها".

    وسبق أن اعترف ترامب بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمّته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

    الكلمات الدلالية:
    القدس, غور الأردن, عمان, الأردن, الضفة الغربية, فلسطين, تل أبيب, اسرائيل, سوريا, الجولان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الطاقم النسائي لزورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود
    في هذا الزورق نساء فقط...أول طاقم نسائي في أسطول البحر الأسود
    إقامة هضبة ترامب في الجولان
    "هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك