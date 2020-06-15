الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر ابتداء من 23 يونيو

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد أعلنت، اليوم الاثنين، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو/ حزيران.

وقالت الوكالة "سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين".